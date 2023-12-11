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Сегодня, 18:41

УНИКС разгромил «Астану»

Руслан Минаев
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УНИКС на выезде победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 97:75.

Самым результативным игроком встречи стал Ненад Димитриевич («УНИКС») — 24 очка.

УНИКС одержал 11-ю победу после 15 матчей регулярки и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

«Астана» занимает 10-е место в таблице — 8 побед и 8 поражений.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Астана» — УНИКС (Казань) — 75:97 (10:20, 22:27, 22:29, 21:21)

А: Хэмм (15), Андерсон (14), Дэвис (13)

У: Дмитриевич (24+7+7), Грин (22), Рэйнольдс (20+8 подборов)

11 декабря. Астана. «СК Велотрек».

Баскетбол
БК Астана
БК УНИКС
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