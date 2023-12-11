Тараканов рассказал, что у баскетболиста Карасева была потеря чувствительности ног

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов высказал мнение, что травма Сергея Карасева станет потерей для «Зенита».

30-летний баскетболист получил травму в воскресном матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (89:104). Карасев после столкновение с игроком армейцев Самсоном Руженцевым не смог самостоятельно покинуть площадку.

«Жаль, что Сергей Карасев получил травму, но в том моменте ничего грубого не было, — приводит ТАСС слова Тараканова. — Наверное, травмы других игроков для «Зенита», Томаса Эртеля или Трента Фрэйзера, была бы более чувствительна, но Сергей тоже играет важную роль в команде, входит в стартовую пятерку, является россиянином, что немаловажно, поэтому, конечно, это потеря. Насколько я знаю, у него была потеря чувствительности ног, но, насколько я знаю, она к нему вернулась. В любом случае такие травмы бесследно не проходят, и форсировать его восстановление никто не будет, но думаю, что он обязательно вернется, хочется пожелать ему здоровья».

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, на счету команды теперь 14 побед и 1 поражение в сезоне. «Зенит» идет третьим с 11 победами и 5 поражениями.