Райкович: «Как всегда, матч с «Зенитом» получился отличным, с «горячей» атмосферой»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от победного матча с «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (104:89 ОТ).

«Как всегда, матч с «Зенитом» получился отличным, с «горячей» атмосферой и заполненным залом. Мы контролировали игру большую часть времени, наши тактические идеи в защите и нападении, в основном, работали. За исключением концовки, в которой мы допустили две серьезные ошибки. Команда показала характер и собранность после такого падения и уверенно победила в овертайме. Главное: хочу пожелать здоровья Сергею Карасеву. Надеюсь, травма окажется не серьезной, и он сможет скоро вернуться на площадку», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера.

Армейцы одержали шестую победу подряд и прервали 7-матчевую победную серию питерцев.

«Зенит» с 11 победами и 5 поражениями занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА располагается на пятой позиции, на счету команды 14 побед и 1 поражение в сезоне.