Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубки Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 15:00

Суд продлил арест американской баскетболистки Грайнер до 19 мая

Читать «СЭ» в

Химкинский суд Московской области продлил арест центровой УГМК Бриттни Грайнер до 19 мая, сообщает Коммерсант.

Грайнер была задержана в феврале в России за контрабанду наркотиков.

31-летнюю олимпийскую чемпионку задержали при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево, когда служебная собака учуяла наркотики. При досмотре у баскетболистки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло. Спортсменке инкриминируют контрабанду наркотических средств. Ей может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Бритни Грайнер. В США возмущены задержанием баскетболистки своей сборной. Грайнер грозит в России десять лет за наркотики

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5260261
1
Читайте также
Чечевица: польза и вред
И Бог с ними! Как на ЧМ-2022 попали русские фигуристы Илья Малинин, Анастасия Губанова и Екатерина Куракова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карри добрался до отметки в 20 тысяч набранных очков за карьеру
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости