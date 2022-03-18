Суд продлил арест американской баскетболистки Грайнер до 19 мая

Химкинский суд Московской области продлил арест центровой УГМК Бриттни Грайнер до 19 мая, сообщает Коммерсант.

Грайнер была задержана в феврале в России за контрабанду наркотиков.

31-летнюю олимпийскую чемпионку задержали при прохождении таможни в зеленом коридоре аэропорта Шереметьево, когда служебная собака учуяла наркотики. При досмотре у баскетболистки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло. Спортсменке инкриминируют контрабанду наркотических средств. Ей может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.