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«Оклахома» выбила «Нью-Орлеан» из плей-офф НБП

Руслан Минаев
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«Оклахома» на выезде победила «Нью-Орлеан» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 97:89.

Самыми результативными игроками встречи стали Джейлен Уильямс («Тандер») и Шэй Гилджес-Александер («Тандер») — по 24 очка.

«Оклахома» победила со счетом 4-0 в серии и вышла во втором раунд. Следующим соперником «Тандер» станет победитель матча «Клипперс» — «Даллас» (2-2).

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Нью-Орлеан» — «Оклахома» — 89:97 (21:21, 22:23, 28:26, 18:27)

30 апреля. Новый Орлеан. Smoothie King Center.

Счет в серии: 0-4

НБА
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Оклахома-Сити Тандер
0
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