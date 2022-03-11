Разыгрывающий «Голден Стэйт» Карри добрался до отметки в 20 тысяч очков за карьеру

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри добрался до отметки в 20 тысяч набранных очков за карьеру, сообщается на официальном сайте клуба из Сан-Франциско.

Сегодня в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвером» (113:102) Карри набрал 34 очка.

Таким образом, на счету разыгрывающего «Голден Стэйт» стало 20 006 очков во встречах НБА.

В общем списке самых результативных игроков в истории НБА 33-летний американец занимает 49-е место.