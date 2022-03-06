В США возмущены задержанием баскетболистки своей сборной. Грайнер грозит в России десять лет за наркотики

Дело о задержании американки из УГМК в аэропорту Шереметьево за контрабанду в Штатах хотят представить как политическое.

В Соединенных Штатах бурно отреагировали на задержание в московском аэропорту Шереметьево двукратной олимпийской чемпионкой Бритни Грайнер. 31-летняя баскетболистка, которая летом играет в женской НБА за «Финикс Меркури», а все остальное время — в чемпионате России за УГМК, была остановлена сотрудниками Федеральной таможенной службы РФ при въезде в нашу страну в связи обнаружением в ее багаже наркотического вещества. Инцидент произошел в феврале, но информация о случившемся обнародована только 5 марта, когда решение об аресте Грайнер принял суд. Теперь американские политики пытаются увязать уголовное дело против спортсменки с обострившимися отношениями между Россией и Западом.

Заявление ФТС

В официальном заявлении Федеральной таможенной службы по поводу задержания баскетболистки говорится следующее:

«В феврале 2022 года при прохождении гражданкой США, прибывшей авиарейсом из Нью-Йорка, «зеленого» коридора в аэропорту Шереметьево служебная собака кинологического отдела Шереметьевской таможни обозначила возможное нахождение в сопровождаемом багаже наркотических средств.

При углубленном изучении с использованием рентгеноскопического оборудования багажа гражданки США оперативный сотрудник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Шереметьевской таможни обратил внимание на нахождение в багаже так называемых вейпов, представляющих из себя картриджи для электронной нагревательной системы.

Проведенный таможенный досмотр перемещаемой гражданкой США ручной клади подтвердил наличие вейпов с жидкостью со специфическим запахом, а экспертом установлено, что жидкость является наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло).

В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет). В отношении американки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Стоит отметить, что задержанная является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США".

Имя задержанной в заявлении ФТС не названо, но агентство ТАСС вчера сообщило, что речь идет о Бритни Грайнер, одной из звезд женского баскетбола, двукратной олимпийской чемпионке в составе сборной США, чемпионке женской НБА и шестикратной чемпионке России в составе УГМК, за который центровая ростом 206 см выступала с 2015 года.

Обеспокоенность в США

Американские СМИ пишут о серьезной обеспокоенности по поводу судьбы задержанной спортсменки. «Мы в курсе ситуации с Бритни Грайнер в России и находимся в тесном контакте с ней, ее юридическим представителем в РФ, ее семьей, ее командами, а также с женской и мужской НБА, — говорится в заявлении агента баскетболистки Линдси Кагавы Коласа. — Поскольку речь идет об уголовном расследовании, мы не можем комментировать подробности данного дела, но можем подтвердить, что пока работаем над тем, чтобы вернуть Бритни домой. Ее психическое и физическое здоровье остается нашей главной заботой».

«Мы любим и поддерживаем Бритни, и в настоящее время наша главная забота — ее безопасность, физическое и психическое здоровье, а также ее благополучное возвращение домой», — говорится в заявлении команды «Финикс Меркури».

«Бритни всегда вела себя с максимальным профессионализмом во время своего долгого выступления за сборную США, и ее безопасность и благополучие являются сейчас нашей главной заботой», — заявили в федерации баскетбола США.

К сожалению, не все ведут себя в данной ситуации столь сдержанно. Так американские СМИ и соцсети пестрят заявлениями конгрессменов, бывшего посла США в Москве Майкла Макфола и прочих политиков, которые сводятся к тому, что арест спортсменки с наркотиками — это не чисто криминальный инцидент, а результат резкого ухудшения отношений между Россией и США. От публикации прямых цитат воздержимся, поскольку некоторые из них могут нарушать законы РФ. Отметим только, что сама возможность появления наркотиков в багаже баскетболистки под сомнение никем не ставится.

Стиль жизни Грайнер

Помимо всех своих титулов, Бритни знаменита тем, что является одной из немногих в женском баскетболе, кто умеет делать данки — заколачивать мячи в кольцо сверху. Высокий класс Грайнер как спортсменки никаких сомнений не вызывает. Но в 2019 году в интервью российскому сайту e1.ru она жаловалась на низкие зарплаты в женской НБА. «В «Финикс Меркури» я зарабатываю примерно 100 тысяч долларов — это после восьми лет в лиге. Это плохо. В России у меня зарплата с шестью нулями», — говорила центровая. Еще в январе этого года центровая играла за УГМК в чемпионате страны и Евролиге, а затем, видимо, отлучилась в США по личным делам и получила проблемы с законом после возвращения.

Масло каннабиса полностью и частично легализовано в отдельных штатах в Америке, но полностью незаконно в России, и очень странно, что Грайнер после семи лет в нашей стране об этом не знала или знала, но пошла на прямое нарушение закона. На съемке из Шереметьево, распространенной ФТС, видно, что спортсменка абсолютно спокойна и не демонстрирует никакого негатива в момент обнаружения у нее наркотиков. Впрочем, Бритни и раньше не сильно заморачивалась по поводу того, чтобы соблюдать традиции страны, в которой выступает.

Грайнер — открытая лесбиянка, причем бравирующая своей личной жизнью. В 2014—2015 годах она была «жената» на баскетболистке Глори Джонсон, которую после серии конфликтов бросила беременной двойняшками. Теперь Бритни состоит в браке с другой женщиной по имени Черель. В интервью e1.ru центровая рассказывала, что неоднократно привозила свою «жену» в Россию и при этом не сталкивалась в нашей стране с проявлениями гомофобии, даже когда пара демонстрировала свои чувства в публичных местах. Кроме того, Грайнер подчеркивала свою брутальность при помощи многочисленных татуировок. Но при этом она, в отличие от некоторых других американок, выступавших в России, никогда публично не выражала недовольства ни в адрес своих российских работодателей, ни в адрес нашей страны.