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Кущенко: «Уралмаш» в серии с «Зенитом» показывает баскетбол, который удивляет всех»

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о серии плей-офф между «Уралмашем» и «Зенитом».

«Уралмаш» вовремя поменял тренера, подписал игроков и вообще к решающей стадии чемпионата клуб сделал шаги, которые привели команду на высочайший уровень. Болельщики, зал, маркетинг — все на отличном уровне. «Уралмаш» во всех матчах серии, даже в Питере, показывал баскетбол, который удивил всех. Казалось, «Зенит» пройдется по ним, но нет — «Уралмаш» показал характер и баскетбол уровня плей-офф дома», — сказал Кущенко ТАСС.

Счет в противостоянии до трех побед 2-2. В полуфинале победитель пары «Уралмаш» — «Зенит» встретится с московским ЦСКА, который обыграл красноярский «Енисей» (3-0).

Источник: ТАСС
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