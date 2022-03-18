Итудис станет главным тренером сборной Греции по баскетболу

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис возглавит сборную Греции. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Хочу поблагодарить Андрея Ватутина и весь клуб ЦСКА за то, что дали мне зеленый свет и позволили тренировать сборную моей страны. Это действительно большая, огромная честь.

Как я уже говорил, то, чего вы очень хотите в глубине души, превращается в реальность, вы создаете мир, в котором живете. Знаю об ожиданиях. Греки гордая нация, они любят баскетбол, баскетбол приносит им радость. Также знаю наши обязательства. Желаю нашим игрокам оставаться здоровыми и с нетерпением жду совместной работы», — приводит слова Итудиса официальный сайт армейцев.

В качестве главного тренера сборной Итудис дебютирует на чемпионате Европы 2022 года. Он пройдет с 1 по 18 сентября. Матчи первой стадии состоятся в Милане.