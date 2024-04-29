УГМК стал 17-кратным чемпионом России среди женских команд

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Баскетболистки УГМК обыграли «Нику» из Сыктывкара в в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России.

Команда из Екатеринбурга выиграла финальную серию со счетом 3-0.

УГМК в 17-й раз выиграл чемпионат России среди женских команд. Это рекордный показатель.

Бронзовые медали чемпионата России завоевали баскетболистки курского «Динамо», в серии за третье место они победили МБА (3-0).

Премьер лига (ж)

Финал

«Ника» (Сыктывкар) — УГМК (Екатеринбург) — 73:87 (16:26, 18:31, 21:15, 18:15)