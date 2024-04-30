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«Лейкерс» уступили «Денверу» и вылетели из плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА уступили «Денверу» со счетом 106:108.

Самым результативным на паркете стал защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, набравший 30 очков. У форварда гостей Леброн Джеймс набрал 30 очков и сделал 11 передач.

«Денвер» обыграл «Лейкерс» со счетом 4-1 в серии и вышел во второй раунд плей-офф.

НБА

Плей-офф. 1/8 финала

«Денвер» — «ЛА Клипперс» — 108:106 (28:24, 22:29, 31:26, 27:27)

30 апреля. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 4-1.

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
2
0
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