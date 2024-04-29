«Индиана» победила «Милуоки» в четвертом матче серии плей-офф НБА

«Индиана» дома обыграла «Милуоки» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 126:113.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Майлз Тернер — 29 очков. У гостей игру из-за травм пропускали Яннис Адетокунбо и Дэмиэн Лиллард.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Пэйсерс». Пятый матч состоится 30 апреля.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Индиана» — «Милуоки» — 126:113 (33:33, 34:31, 31:21, 28:28)

29 апреля. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

Счет в серии: 3-1