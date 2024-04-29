«Индиана» победила «Милуоки» в четвертом матче серии плей-офф НБА
«Индиана» дома обыграла «Милуоки» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 126:113.
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Майлз Тернер — 29 очков. У гостей игру из-за травм пропускали Яннис Адетокунбо и Дэмиэн Лиллард.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Пэйсерс». Пятый матч состоится 30 апреля.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Индиана» — «Милуоки» — 126:113 (33:33, 34:31, 31:21, 28:28)
29 апреля. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».
Счет в серии: 3-1
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