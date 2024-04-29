Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:13

«Индиана» победила «Милуоки» в четвертом матче серии плей-офф НБА

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Индиана» дома обыграла «Милуоки» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 126:113.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Майлз Тернер — 29 очков. У гостей игру из-за травм пропускали Яннис Адетокунбо и Дэмиэн Лиллард.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Пэйсерс». Пятый матч состоится 30 апреля.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Индиана» — «Милуоки» — 126:113 (33:33, 34:31, 31:21, 28:28)

29 апреля. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

Счет в серии: 3-1

НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
0
Читайте также
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
«Рейнджерс» победили «Вашингтон» в третьем матче серии Кубка Стэнли
В Армении протестующие перекрыли дорогу Армения – Иран в Вайоц-Дзорской области
Семак рассказал, как относится к игрокам после поражения, босс «Зенита» обещал серьезный разговор, Личка дал понять, кто будет чемпионом. Что произошло после победы «Динамо» над лидером
Генеральские прогоны: чем может завершиться дело замминистра обороны Иванова
ВСУ обстреляли храм в Донецке в Вербное воскресенье
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Индиана» обыграла «Милуоки» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф НБА

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости