«Милуоки» победил «Индиану». Миддлтон оформил дабл-дабл

«Милуоки» переиграл «Индиану» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 115:92. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Пэйсерс».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл: 29 очков и 12 подборов.

Шестой матч в серии состоится на паркете «Пэйсерс» 3 мая.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Милуоки» — «Индиана» — 115:92 (23:31, 30:17, 34:19, 28:25)

М: Миддлтон (29 + 12 подборов), Портис (29 + 10 подборов), Бизли (18).

И: Халибертон (16), Тернер (13), Нембард (12), Сиакам (12), Топпин (12).

Счет в серии: 2-3.