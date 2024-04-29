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Сегодня, 07:43

Марк Дайно из «Оклахомы» признан тренером года в НБА

Руслан Минаев
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НБА объявила результаты голосования в номинации «Тренер года». Им стал главный тренер «Оклахомы» Марк Дайно.

39-летний американец набрал 473 очка. На первое место его поставили 89 респондентов из 100. Вторым стал главный тренер «Орландо» Джамал Мозли — 158 очков. Третьим стал главный тренер «Миннесоты» Крис Финч — 105 очков.

Далее расположились Джо Маззулла («Бостон»), Том Тибодо («Нью-Йорк») и Эрик Споэльстра («Майами»).

«Оклахома» завершила регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции — 57 побед и 25 поражений. В первом раунде плей-офф команда ведет в серии с «Нью-Орлеан» со счетом 3-0.

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