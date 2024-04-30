Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

30 апреля, 21:26

Кущенко считает, что победа ЦСКА в 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Енисеем» не была легкой

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил серию плей-офф между ЦСКА и «Енисеем».

«Енисей» в первом матче серии с ЦСКА был абсолютно не готов и проиграл без шансов. Но команда смогла собраться и показать баскетбол высокого качества. Да, счет в серии 3-0, но нельзя сказать, что ЦСКА легко и без проблем прошел первый круг", — сказал Кущенко ТАСС.

В полуфинале ЦСКА сыграет с победителем пары «Уралмаш» — «Зенит» (счет в серии 2-2).

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз стали чемпионками России
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский номинирован на награду «Везина трофи» в НХЛ
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Грустный рекорд вылетевшего Кучерова, «обманщик» Боб и шедевр Дадонова с нулевого угла. Что произошло в Кубке Стэнли 30 апреля
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УГМК стал 17-кратным чемпионом России среди женских команд

Кущенко: «Уралмаш» в серии с «Зенитом» показывает баскетбол, который удивляет всех»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости