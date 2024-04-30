Кущенко считает, что победа ЦСКА в 1/4 финала Единой лиги ВТБ с «Енисеем» не была легкой

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил серию плей-офф между ЦСКА и «Енисеем».

«Енисей» в первом матче серии с ЦСКА был абсолютно не готов и проиграл без шансов. Но команда смогла собраться и показать баскетбол высокого качества. Да, счет в серии 3-0, но нельзя сказать, что ЦСКА легко и без проблем прошел первый круг", — сказал Кущенко ТАСС.

В полуфинале ЦСКА сыграет с победителем пары «Уралмаш» — «Зенит» (счет в серии 2-2).