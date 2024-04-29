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Тренер «Финикса» Вогель уверен, что не будет уволен после вылета из плей-офф НБА

Руслан Минаев
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Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель выразил уверенность, что сохранит свою должность, несмотря на вылет в первом раунде плей-офф НБА.

«Санс» проиграли «Миннесоте» со счетом 0-4 в серии.

«Уверен в этом. У меня полная поддержка владельца клуба Мэтта Ишбии», — сказал Вогель после игры.

Перед четвертым матчем между «Финиксом» и «Миннесотой» инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски заявил, что Вогель будет под угрозой увольнения в случае вылета.

НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Финикс Санс
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