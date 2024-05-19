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«Даллас» переиграл «Оклахому» и вышел в финал конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лука Дончич против Лугенца Дорта в матче «Даллас» — «Оклахома-Сити» (117:116).
Фото USA Today Sports

«Даллас» выиграл у «Оклахомы» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 117:116. «Маверикс» победили в серии — 4-2.

Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл: 29 очков, 10 подборов и 10 передач.

В финале Западной конференции «Даллас» сыграет с победителем пары «Денвер» — «Миннесота» (3-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Даллас» — «Оклахома» — 117:116 (23:30, 25:34, 35:26, 34:26)

Д: Дончич (29 + 10 подборов + 10 передач), Ирвинг (22), Д. Джонс (22).

О: Гилджес-Александер (36), Джейлен Уильямс (22), Холмгрен (21).

Счет в серии: 4-2.

Баскетбол
БК Даллас Маверикс
Оклахома-Сити Тандер
Лука Дончич
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