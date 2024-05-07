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Сегодня, 15:24

Сборная России по баскетболу в преддверии Игр дружбы может сыграть с «Уралмашем»

Виктория Кравченко
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«Уралмаш» планирует провести матч со сборной России по баскетболу перед Играми дружбы, сообщил исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов.

«Идет договорный процесс со сборной России. Они планируют подготовку к Играм дружбы в Екатеринбурге в конце августа и начале сентября. И, возможно, мы сыграем товарищеский матч с основной сборной России», — цитирует Доманова ТАСС.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Источник: https://tass.ru/sport/20731361
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