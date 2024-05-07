Сборная России по баскетболу в преддверии Игр дружбы может сыграть с «Уралмашем»

«Уралмаш» планирует провести матч со сборной России по баскетболу перед Играми дружбы, сообщил исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов.

«Идет договорный процесс со сборной России. Они планируют подготовку к Играм дружбы в Екатеринбурге в конце августа и начале сентября. И, возможно, мы сыграем товарищеский матч с основной сборной России», — цитирует Доманова ТАСС.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.