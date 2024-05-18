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Сегодня, 06:09

«Индиана» сравняла счет в серии с «Нью-Йорком»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джейлен Брансон против Эндрю Нембхарда в матче «Индиана» — «Нью-Йорк».
Фото USA Today Sports

«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 116:103. Счет в серии стал равный — 3-3.

Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко.

Седьмой матч в серии состоится 19 мая.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 116:103 (29:30, 32:21, 27:24, 28:28)

И: Сиакам (25), Тернер (17), Халибертон (15), Нембард (15), Макконнелл (15).

Н: Брансон (31), Макбрайд (20), Дивинченцо (17).

Счет в серии: 3-3.

Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Йорк Никс
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