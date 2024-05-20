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«Миннесота» обыграла «Денвер» и вышла в полуфинал плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграла «Денвер» со счетом 98:90.

Самым результативным на паркете стал защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, набравший 35 очков. У его одноклубника Николы Йокича 34 очка и 19 поборов.

«Миннесота» победила в серии со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Далласом».

НБА

Плей-офф. 1/4 финала

«Денвер» — «Миннесота» — 90:98 (24:19, 29:19, 14:28, 23:32)

20 мая. Денвер. «Ball Arena».

Счет в серии: 3-4.

БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
1
3
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