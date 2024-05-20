Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 12:43

Источник: украинского баскетболиста мобилизовали при попытке сбежать из страны

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Украинский баскетболист клуба «Киев-Баскет» Вадим Заплотинский задержан при попытке пересечения границы Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на sport.ua.

По данным источника, инцидент произошел 12 мая. Спортсмена задержали в районе Буковины при попытке незаконно пересечь украино-румынскую границу.

«Только что узнал, что один из игроков «Киев-Баскет», передвигавшийся через горы в сторону соседней страны, был задержан пограничной службой. Потом — знакомство с ТЦК и переезд в учебный центр ДШВ», — написал бывший президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев.

26-летний баскетболист в сезоне-2023/24 стал бронзовым призером чемпионата Украины и был признан лучшим баскетболистом оборонительного плана турнира.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240520/ukraina-1947140394.html
2
Читайте также
Камилу Джорджи обвиняют в разграблении виллы в Тоскане
Морено сообщил о новом трехлетнем контракте с «Сочи»
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Кассьерра провел лучший матч в карьере, Семак верит в чемпионство, медали точно будут. Что произошло после победы «Зенита» над «Ахматом»
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уэйр: «Нам неважно, с кем играть в финале Единой лиги ВТБ»

Свищев — о мобилизации украинского баскетболиста: «Спортсмены стали заложниками в этой ситуации»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости