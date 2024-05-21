Порзингис пропустит первый матч финала Восточной конференции

Центровой «Бостона» Кристапс Порзингис не успеет восстановиться к первому матчу финальной серии Восточной конференции против «Индианы».

«Думаю, это будет мгновенный переход. Как только он вернет форму, отработает на тренировках и в практике, все будет в порядке», — приводит The Athletic слова защитника команды Джейлена Брауна.

28-летний игрок сборной Латвии полностью пропустил серию второго раунда плей-офф НБА против «Кливленда» (4-1).

Первый матч финала конференции «Бостон» — «Индиана» состоится 22 мая и начнется в 3.00 по московскому времени.