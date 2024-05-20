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«Миннесота» в игре с «Денвером» совершила крупнейший камбэк в истории 7-х матчей в НБА

Руслан Минаев
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«Миннесота» в седьмом матче полуфинала Западной конференции плей-офф НБА обыграла «Денвер» со счетом 98:90.

«Тимбервулвз» во второй половине встречи уступали с разницей «-20». Таким образом, клуб совершил крупнейший камбэк в истории седьмых матчей НБА.

Предыдущий рекорд принадлежал «Кливленду», который отыгрался с «-18» в седьмом матче с «Орландо» в этом розыгрыше плей-офф НБА.

«Миннесота» победила в серии со счетом 4-3 и вышла в финал Западной конференции, где встретится с «Далласом».

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
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