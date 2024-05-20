«Миннесота» в игре с «Денвером» совершила крупнейший камбэк в истории 7-х матчей в НБА

«Миннесота» в седьмом матче полуфинала Западной конференции плей-офф НБА обыграла «Денвер» со счетом 98:90.

«Тимбервулвз» во второй половине встречи уступали с разницей «-20». Таким образом, клуб совершил крупнейший камбэк в истории седьмых матчей НБА.

Предыдущий рекорд принадлежал «Кливленду», который отыгрался с «-18» в седьмом матче с «Орландо» в этом розыгрыше плей-офф НБА.

«Миннесота» победила в серии со счетом 4-3 и вышла в финал Западной конференции, где встретится с «Далласом».