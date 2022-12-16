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Месси отказался покидать базу сборной Аргентины в выходной после выхода в финал ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Тренерский штаб сборной Аргентины предоставил игрокам день отдыха после победы над Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира-2022.

Как сообщает ESPN, большинство игроков покинули расположение команды, чтобы провести время с семьями и друзьями. Капитан команды Лионель Месси предпочел не делать этого и остался на базе сборной, где встретился с семьей.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Аргентины сыграет с Францией. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 22.00 по московскому времени.

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Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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