Йокич стал первым обладателем награды имени Майкла Джордана
Центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым игроком, которому вручили новую награду MVP, получившую название в честь легенды НБА Майкла Джордана.
После матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтоном» (141:128) главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун вручил награду 27-летнему сербу, который является действующему MVP лиги.
Новая награда высотой 23,6 дюйма (60 см), а вес — 23,6 фунта (10,7 кг), что является отсылкой к игровому номеру Джордана и шести титулам НБА с «Чикаго», а пять граней основания в честь 5 наград MVP.
Майкл Джордан принимал участие в проектировании трофея.
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