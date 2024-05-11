«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» в третьем матче серии

«Индиана» переиграла «Нью-Йорк» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА — 111:106. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Никс».

Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон набрал 35 очков, став самым результативным игроком встречи.

Четвертый матч в серии состоится 12 мая.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третий матч

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 111:106 (29:20, 34:38, 22:32, 26:16)

И: Халибертон (35), Сиакам (26), Тернер (21).

Н: Дивинченцо (35), Брансон (21), Харт (15 + 18 подборов), Беркс (14).

Счет в серии: 1-2.