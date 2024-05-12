«Даллас» обыграл «Оклахому» и вышел вперед в серии плей-офф НБА

«Даллас» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Оклахому» со счетом 105:101.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 31 очко. Форвард «Маверикс» Пи-Джей Вашингтон набрал 27 очков.

Счет в серии 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 14 мая и начнеися в 4:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Даллас» — «Оклахома» — 105:101 (26:23, 25:29, 31:26, 23:23)

Счет в серии: 2-1