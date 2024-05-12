«Даллас» обыграл «Оклахому» и вышел вперед в серии плей-офф НБА
«Даллас» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Оклахому» со счетом 105:101.
Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 31 очко. Форвард «Маверикс» Пи-Джей Вашингтон набрал 27 очков.
Счет в серии 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 14 мая и начнеися в 4:30 мск.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
«Даллас» — «Оклахома» — 105:101 (26:23, 25:29, 31:26, 23:23)
Счет в серии: 2-1
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