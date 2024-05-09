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Сегодня, 05:34

«Нью-Йорк» во второй раз обыграл «Индиану»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Майлзу Макбрайд пытается заблокировать бросок Майлза Тернера в матче «Нью-Йорк» — «Индиана» 9 мая.
Фото USA Today Sports

«Нью-Йорк» выиграл у «Индианы» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 130:121. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Никс».

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон, набравший 34 очка.

Третий матч в серии состоится 11 мая.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 130:121 (36:36, 27:37, 36:18, 31:30)

Н: Брансон (29), Дивинченцо (28), Ануноби (28), Харт (19 + 15 подборов), Хартенштайн (14 + 12 подборов).

И: Халибертон (34), Топпин (20), Нембард (15), Сиакам (14).

Счет в серии: 1-0.

Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Йорк Никс
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