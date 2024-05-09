«Нью-Йорк» во второй раз обыграл «Индиану»
«Нью-Йорк» выиграл у «Индианы» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 130:121. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Никс».
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон, набравший 34 очка.
Третий матч в серии состоится 11 мая.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Второй матч
«Нью-Йорк» — «Индиана» — 130:121 (36:36, 27:37, 36:18, 31:30)
Н: Брансон (29), Дивинченцо (28), Ануноби (28), Харт (19 + 15 подборов), Хартенштайн (14 + 12 подборов).
И: Халибертон (34), Топпин (20), Нембард (15), Сиакам (14).
Счет в серии: 1-0.
Новости