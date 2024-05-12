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Сегодня, 11:42

Форвард «Бостона» Тейтум повторил достижение Берда и Хавличека в плей-офф НБА

Руслан Минаев
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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум набрал 33 очка в третьем матче с «Кливлендом» (106:93) во втором раунде плей-офф НБА.

26-летний американец стал третьим игроком в истории клуба с 30 играми плей-офф, в которых он набрал 25 очков и больше. Тейтум повторил достижение легенд «Селтикс» Ларри Берда и Джона Хавличека.

В серии второго раунда счет 2-1 в пользу «Бостона». Четвертый матч пройдет 14 мая в Кливленде и начнется в 2:00 мск.

НБА
БК Бостон Селтикс
БК Кливленд Кавальерс
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