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Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы плеча

Анна Горшкова
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы левого плеча, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

34-летний спортсмен получил травму в матче с «Пэйсерс» (119:125), когда пытался помешать Джейлену Смиту, который двигался в направлении кольца. Карри схватился за плечо, «Голден Стэйт» вскоре взял тайм-аут, плеймейкер отправился на скамейку, а затем ушел в раздевалку. В этом матче американец успел отыграть 30 минут, набрав 38 очков, 7 подборов и 7 передач.

В текущем сезоне Карри провел 26 матчей за команду, в среднем за игру набирая 30 очков, совершая 6,6 подбора и отдавая 6,8 передач.

Источник: Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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