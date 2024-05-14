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«Бостон» обыграл «Кливленд» и в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в четвертом матче второго четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Кливленд» со счетом 109:102.

Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 33 очка и сделавший 11 подборов.

Счет в серии 3-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 16 мая и начнется в 2:00 мск.

НБА

Плей-офф. 1/4 финала

«Кливленд» — «Бостон» — 102:109 (30:37, 27:25, 21:26, 24:21)

14 мая. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

Счет в серии: 1-3.

БК Бостон Селтикс
БК Кливленд Кавальерс
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