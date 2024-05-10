Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Оклахомой»

«Оклахома» на своем паркете проиграла «Далласу» в матче второго раунда плей-офф НБА — 110:119. Счет в серии стал равыный — 1-1.

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл: 33 очка и 12 подборов. У «Маверикс» разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл с 29 очками и 10 подборами.

Третий матч в серии состоится 11 мая.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Оклахома» — «Даллас» — 110:119 (32:36, 30:32, 27:31, 21:20)

О: Гилджес-Александер (33 + 12 подборов), Джейлен Уильямс (20), Холмгрен (11).

Д: Дончич (29 + 10 подборов), Вашингтон (29 + 11 подборов), Хардуэй (17).

Счет в серии: 1-1.