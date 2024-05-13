«Атланта» выиграла лотерею драфта НБА-2024, в тройке — «Вашингтон» и «Хьюстон»
«Атланта» получила право первого выбора на драфте НБА-2024, сообщает пресс-служба лиги. Церемония состоялась в Чикаго.
Вторым на предстоящем драфте будет выбирать «Вашингтон». Далее — «Хьюстон», «Сан-Антонио» и «Детройт».
Драфт НБА пройдет 26 июня.
По итогам регулярного чемпионата НБА «Атланта» заняла 10-е место в Восточной конференции. В матче плей-ин «Хокс» проиграли «Чикаго», не сумев выйти в плей-офф.
Топ-20 номеров первого раунда драфта НБА-2024:
1. «Атланта»
2. «Вашингтон»
3. «Хьюстон» (в результате обмена с «Бруклином»)
4. «Сан-Антонио»
5. «Детройт»
6. «Шарлотт»
7. «Портленд»
8. «Сан-Антонио» (в результате обмена с «Торонто»)
9. «Мемфис»
10. «Юта»
11. «Чикаго»
12. «Оклахома» (после обмена с «Хьюстоном»)
13. «Сакраменто»
14. «Портленд» (после обмена с «Голден Стэйтом»)
15. «Майами»
16. «Филадельфия»
17. «Нью-Орлеан» (после обмена с «Лейкерс»)
18. «Орландо»
19. «Торонто» (после обмена с «Индианой»)
20. «Кливленд»