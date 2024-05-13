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Сегодня, 06:44

«Атланта» выиграла лотерею драфта НБА-2024, в тройке — «Вашингтон» и «Хьюстон»

Руслан Минаев
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«Атланта» получила право первого выбора на драфте НБА-2024, сообщает пресс-служба лиги. Церемония состоялась в Чикаго.

Вторым на предстоящем драфте будет выбирать «Вашингтон». Далее — «Хьюстон», «Сан-Антонио» и «Детройт».

Драфт НБА пройдет 26 июня.

По итогам регулярного чемпионата НБА «Атланта» заняла 10-е место в Восточной конференции. В матче плей-ин «Хокс» проиграли «Чикаго», не сумев выйти в плей-офф.

Топ-20 номеров первого раунда драфта НБА-2024:

1. «Атланта»

2. «Вашингтон»

3. «Хьюстон» (в результате обмена с «Бруклином»)

4. «Сан-Антонио»

5. «Детройт»

6. «Шарлотт»

7. «Портленд»

8. «Сан-Антонио» (в результате обмена с «Торонто»)

9. «Мемфис»

10. «Юта»

11. «Чикаго»

12. «Оклахома» (после обмена с «Хьюстоном»)

13. «Сакраменто»

14. «Портленд» (после обмена с «Голден Стэйтом»)

15. «Майами»

16. «Филадельфия»

17. «Нью-Орлеан» (после обмена с «Лейкерс»)

18. «Орландо»

19. «Торонто» (после обмена с «Индианой»)

20. «Кливленд»

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НБА
БК Атланта Хокс
БК Вашингтон Уизардс
БК Хьюстон Рокетс
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