Йокич признан самым ценным игроком сезона-2023/24 в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила, что центровой «Денвера» Никола Йокич признан самым ценным игроком (MVP) сезона-2023/2024. 29-летний серб третий раз за последние четыре года выиграл эту награду.

«Он продолжает делать то, чего мы никогда раньше не видели в НБА», — написала пресс-служба лиги.

По количеству наград MVP Йокич сравнялся с Ларри Бердом, Мэджиком Джонсоном и Мозесом Мэлоуном. Рекордсменом остается Карим Абдул-Джаббар — 6 наград MVP (у Майкла Джордана и Билла Рассела — по 5, у Уилта Чемберлена и Леброна Джеймса — по 4).

В минувшей регулярке Йокич сыграл в 79 матчах, набирая в среднем по 26,4 очка, 12,4 подбора и 9 результативных передач. Процент его реализации бросков с игры — 58,3, а трехочковых — 35,9.

«Денвер» занял второе место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф НБА «Наггетс» переиграли «Лейкерс» и вышел во второй раунд, где сыграет с «Миннесотой».