«Бостон» обыграл «Кливленд» и повел в серии плей-офф НБА

«Бостон» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Кливленд» со счетом 106:93.

Самым результативным у «Кавальерс» стал защитник Донован Митчелл, набравший 33 очка. У форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума 33 очка и 13 подборов.

Счет в серии 2-1 в пользу «Бостона». Четвертый матч пройдет 14 мая и начнется в 2:00 мск.

НБА

Плей-офф. 1/4 финала

«Кливленд» — «Бостон» — 93:106 (28:30, 20:27, 21:27, 24:22)

12 мая. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

Счет в серии: 1-2.