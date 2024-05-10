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Сегодня, 03:17

Таунс получил награду НБА за социальную справедливость

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карл-Энтони Таунс.
Фото USA Today Sports

Форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс по итогам регулярного чемпионата НБА получил награду имени Карима Абдул-Джаббара. Данный приз вручается игрокам за стремление к социальной справедливости и отстаивание ценностей лиги.

Также на награду претендовали Бэм Адебайо («Майами»), Си Джей Макколлум («Нью-Орлеан»), Линди Уотерс («Оклахома-Сити») и Расселл Уэстбрук («Клипперс»).

Таунс повлиял на принятие закона Миннесоты о восстановлении права голоса, двухпартийного закона, который восстанавливает право голоса тысячам людей, ранее находившихся в заключении.

Баскетбол
НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
Карл-Энтони Таунс
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