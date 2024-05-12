«Финикс» объявил о назначении Буденхольцера на пост главного тренера

«Финикс» объявил о назначении Майка Буденхольцера на должность главного тренера клуба.

«Горжусь возможностью стать главным тренером «Санз», команды, за которую я болел в детстве. Хочу поблагодарить руководство клуба за этот шанс. Счастлив поработать с настолько талантливым составом из игроков, которые готовы соревноваться и играть в тот тип баскетбола, который раскроет их лучшие стороны и объединит в борьбе за звание чемпионов», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщал, что зарплата 54-летнего американца составил 10 миллионов долларов в год.

Последним местом работы Буденхольцера был «Милуоки», с которым он работал с 2018 по 2023 год. Под его руководством «Бакс» в сезоне-2021/22 стали чемпионами НБА.

В сезоне-2023/24 «Санс» заняли 6-е место в регулярном чемпионате в Западной конференции НБА. В первом раунде плей-офф команда проиграла «Миннесоте» — 0-4 в серии.