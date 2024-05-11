«Финикс» будет платить новому тренеру Буденхольцеру 10 миллионов долларов за сезон

«Финикс» хочет назначить на пост главного тренера команды Майка Буденхольцера. По информации из Twitter инсайдера Шэмса Чарании, «Санс» будут платить 54-летнему специалисту около 10 миллионов долларов за сезон.

Буденхольцер будет третьим тренером команды за последние 3 года. Ранее клуб уволил Фржнка Вогеля.

Последним местом работы Буденхольцера был «Милуоки», с которым он работал с 2018 по 2023 год. Под его руководством «Бакс» в сезоне-2021/22 стали чемпоиноами НБА.

В сезоне-2023/24 «Санс» заняли 6-е место в Западной конференции НБА. В первом раунде плей-офф команда проиграла «Миннесоте» — 0-4.