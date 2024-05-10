«Монако» заинтересован в приглашении тренера «Зенита» Паскуаля

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль может возглавить «Монако», утверждает инсайдер Маттео Андреани.

По информации источника, монегаски могут расстаться с главным тренером команды Сашей Обрадовичем. В связи с этим клуб проявляет серьезный интерес к Паскуалю.

51-летний испанец возглавляет «Зенит» с февраля 2020 года. Его контракт с клубом истекает в конце текущего сезона.

«Зенит» встречается с ЦСКА в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ. После двух матчей в серии ничья — 1-1.