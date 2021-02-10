Итудис оценил трансфер Эрика в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис 10 февраля в интервью клубной пресс-службе на официальном сайте прокомментировал трансфер центрового «Тюрк Телекома» Майкла Эрика.

«Очевидно, после того как мы все были шокированы травмой Николы Милутинова — ведь каждый знает, что Никола давал нам своими дабл-даблами, работоспособностью и опытом, — мы очень тщательно изучали рынок. Оценили все возможности вместе с президентом и моими помощниками и пришли к выводу, что Майкл Эрик подойдет нашей команде, ведь у него есть опыт выступления в Евролиге, есть габариты и большое желание (мы уже успели пообщаться). Он понимает, куда приходит, знает, чье место займет», — заявил Итудис.

Сам Эрик заявил, что очень рад стать частю такого клуба, как ЦСКА.

В сезоне-2020/21 в составе «Тюрк Телеком» Эрик набирал в среднем 11,0 очка, 6,2 подбора и 1,0 блокшота в матчах чемпионата Турции. В играх Лиги чемпионов баскетболист набирал 12,2 очка, 6,7 подбора и 1,3 блок-шота.

30 января стало известно, что основной центровой ЦСКА Никола Милутинов выбыл до конца сезона.