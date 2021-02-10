ЦСКА подписал нигерийского центрового Майкла Эрика

ЦСКА на официальном сайте 10 февраля объявил о подписании контракта с центровым «Тюрк Телекома» Майклом Эриком.

32-летний нигериец заключил с армейцами соглашение до конца сезона-2020/21. Баскетболист присоединится к ЦСКА после оформления документов, необходимых для въезда в Россию.

В сезоне-2020/21 в составе «Тюрк Телеком» Эрик набирал в среднем 11,0 очка, 6,2 подбора и 1,0 блокшота в матчах чемпионата Турции. В играх Лиги чемпионов баскетболист набирал 12,2 очка, 6,7 подбора и 1,3 блок-шота.

30 января стало известно, что основной центровой ЦСКА Никола Милутинов выбыл до конца сезона.