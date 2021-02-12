Евролига перенесла игры ЦСКА и «Зенита»

Баскетбольная Евролига на официальном сайте опубликовала изменение в расписании игр регулярного чемпионата. Матчи ЦСКА — «Панатинаикос» и «Зенит» — «Панатинаикос» отложены на неопределенный срок.

Греческий клуб попросил руководство лиги перенести матчи 6-го и 25-го тура с «Зенитом» и ЦСКА с 17 и 19 февраля на более поздний срок. Местные власти ввели карантинные ограничения, из-за которых «Панатинаикос» не смог набрать 8 игроков на предстоящие игры. Евролига одобрила просьбу греческой команды, новые даты будут объявлены позднее.

Игра 6-го тура между «Зенитом» и «Панатинаикосом» переносится уже во второй раз. Греческий клуб занимает 15-е место в Евролиге.