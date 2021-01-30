Центровой ЦСКА Никола Милутинов выбыл до конца сезона

Центровой ЦСКА Никола Милутинов был обследован в московской клинике. По результатам тестов рекомендовано оперативное вмешательство и он пропустит остаток сезона, сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне Никола являлся лидером Евролиги по подборам (8,6) и подборам в нападении (4,4), занимал шестое место по эффективности (17,9). В гостевой встрече с «Олимпией» он установил рекорд Евролиги всех времен по отскокам на чужом щите (16) и был признан MVP декабря.