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Центровой ЦСКА Никола Милутинов выбыл до конца сезона

22:12
Никола Милутинов. Фото БК ЦСКА.
Никола Милутинов. Фото БК ЦСКА.
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов был обследован в московской клинике. По результатам тестов рекомендовано оперативное вмешательство и он пропустит остаток сезона, сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне Никола являлся лидером Евролиги по подборам (8,6) и подборам в нападении (4,4), занимал шестое место по эффективности (17,9). В гостевой встрече с «Олимпией» он установил рекорд Евролиги всех времен по отскокам на чужом щите (16) и был признан MVP декабря.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/milutinov-out-for-season/

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