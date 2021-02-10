Новичок ЦСКА Эрик прокомментировал переход в московский клуб

Новичок ЦСКА Майкл Эрик 10 февраля в интервью клубной пресс-службе на официальном сайте прокомментировал свой переход из «Тюрк Телеком» в российский клуб.

«Хочу поблагодарить «Тюрк Телеком» за то, что приняли меня, позволили снова соревноваться в Турции и на европейской арене. Всегда буду ценить месяцы и отдельные моменты в Анкаре. Рад и восхищен, что для меня в этом сезоне открывается новая глава с ЦСКА. Один из грандов Евролиги, который много раз становился чемпионом, предоставил мне отличный шанс, и я благодарен, что стану частью этого клуба», — заявил Эрик.

В сезоне-2020/21 в составе «Тюрк Телеком» Эрик набирал в среднем 11,0 очка, 6,2 подбора и 1,0 блокшота в матчах чемпионата Турции. В играх Лиги чемпионов баскетболист набирал 12,2 очка, 6,7 подбора и 1,3 блок-шота.

30 января стало известно, что основной центровой ЦСКА Никола Милутинов выбыл до конца сезона.