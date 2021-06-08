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Женская сборная России отправилась в Минск

19:26
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Женская сборная России вылетела в Минск, где 9 и 10 июня проведет заключительные товарищеские матчи перед Евробаскетбом-2021. В обеих встречах соперником команды Александра Ковалева будет сборная Белоруссии, сообщает сайт РФБ.

В Минск отправились все 14 баскетболисток, которые участвовали в контрольных матчах против Сербии на прошлой неделе.

Защитники: Марина Голдырева («Динамо» Новосибирск), Елизавета Комарова («Надежда», Оренбург), Дарья Курильчук («Енисей», Красноярск), Ксения Левченко («Спарта энд К», Видное), Камилла Огун («Намюр», Бельгия), Екатерина Федоренкова («НИКА», Сыктывкар),

Форварды: Нина Глонти (МБА, Москва), Жосселина Майга, Раиса Мусина (обе — «Динамо», Курск), Дарья Репникова («Спарта энд К»). Анастасия Шилова («Надежда»),

Центровые: Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург), Елизавета Шабанова («Динамо» К), Александра Штанько (МБА).

Чемпионат Европы пройдет во Франции и Испании с 17 по 27 июня. Шесть лучших сборных по его итогам турнира попадут в квалификацию чемпионата мира-2022.

В окончательную заявку сборной России войдут 12 баскетболисток. 14 июня россиянки отправятся в Страсбург, где пройдут игры группы D.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38010/sbornaya-rossii-otpravilas-v-minsk

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