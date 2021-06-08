Женская сборная России отправилась в Минск
Женская сборная России вылетела в Минск, где 9 и 10 июня проведет заключительные товарищеские матчи перед Евробаскетбом-2021. В обеих встречах соперником команды Александра Ковалева будет сборная Белоруссии, сообщает сайт РФБ.
В Минск отправились все 14 баскетболисток, которые участвовали в контрольных матчах против Сербии на прошлой неделе.
Защитники: Марина Голдырева («Динамо» Новосибирск), Елизавета Комарова («Надежда», Оренбург), Дарья Курильчук («Енисей», Красноярск), Ксения Левченко («Спарта энд К», Видное), Камилла Огун («Намюр», Бельгия), Екатерина Федоренкова («НИКА», Сыктывкар),
Форварды: Нина Глонти (МБА, Москва), Жосселина Майга, Раиса Мусина (обе — «Динамо», Курск), Дарья Репникова («Спарта энд К»). Анастасия Шилова («Надежда»),
Центровые: Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург), Елизавета Шабанова («Динамо» К), Александра Штанько (МБА).
Чемпионат Европы пройдет во Франции и Испании с 17 по 27 июня. Шесть лучших сборных по его итогам турнира попадут в квалификацию чемпионата мира-2022.
В окончательную заявку сборной России войдут 12 баскетболисток. 14 июня россиянки отправятся в Страсбург, где пройдут игры группы D.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38010/sbornaya-rossii-otpravilas-v-minsk
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