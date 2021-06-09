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Женская сборная России победила команду Белоруссии в товарищеском матче

22:48
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Женская сборная России по баскетболу нанесла поражение команде Белоруссии в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 70:67 в пользу россиянок.

Команды проведут еще один контрольный матч в четверг.

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Иван Шитик все материалы автора
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