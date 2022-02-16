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Сегодня, 21:03

В Хабаровске «СКА-Нефтяник» разгромил «Енисей»

Иван Шитик
Корреспондент

«СКА-Нефтяник» разгромил «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Команда из Хабаровска выиграла со счетом 12:6.

Суперлига

Первый этап

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Енисей (Красноярск) — 12:6 (5:5)

16 февраля.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 5:4 (2:2)

16 февраля.

Кузбасс (Кемерово) — Волга (Ульяновск) — 9:5 (2:3)

16 февраля.

Сибсельмаш (Новосибирск) — Старт (Нижегородская область) — 3:4 (2:1)

16 февраля.

Мурман (Мурманск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 3:8 (0:5)

16 февраля.

Водник (Архангельск) — Динамо (Москва) — 5:9 (1:4)

16 февраля.

ХК СКА-Нефтяник
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