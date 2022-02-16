В Хабаровске «СКА-Нефтяник» разгромил «Енисей»
«СКА-Нефтяник» разгромил «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Команда из Хабаровска выиграла со счетом 12:6.
Суперлига
Первый этап
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Енисей (Красноярск) — 12:6 (5:5)
16 февраля.
Байкал-Энергия (Иркутск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 5:4 (2:2)
16 февраля.
Кузбасс (Кемерово) — Волга (Ульяновск) — 9:5 (2:3)
16 февраля.
Сибсельмаш (Новосибирск) — Старт (Нижегородская область) — 3:4 (2:1)
16 февраля.
Мурман (Мурманск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 3:8 (0:5)
16 февраля.
Водник (Архангельск) — Динамо (Москва) — 5:9 (1:4)
16 февраля.
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