«Водник» победил «Ак Барс-Динамо» и сохраняет лидерство в чемпионате России по хоккею с мячом
«Кузбасс» на своем льду выиграл у «Старта» в матче регулярной части чемпионата России по хоккею с мячом. Игра завершилась со счетом 8:2 в пользу хозяев.
В турнирной таблице лидирует «Водник», два очка ему уступает московское «Динамо».
Бенди
Суперлига
Первый этап
Байкал-Энергия (Иркутск) — Енисей (Красноярск) — 5:4
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 10:1 (5:1)
Водник (Архангельск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 7:1 (2:0)
Мурман (Мурманск) — Динамо (Москва) — 3:11 (1:1)
Строитель (Сыктывкар) — Родина (Киров) — 6:3 (2:3)
Кузбасс (Кемерово) — Старт (Нижегородская область) — 8:2 (3:0)
Сибсельмаш (Новосибирск) — Волга (Ульяновск) — 6:5 (5:3)
Новости
24 ноя 2021 19:57
11
24 ноя 2021 16:55
12
16 окт 2021 14:22
5
3 окт 2021 13:16
16