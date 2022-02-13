«Водник» победил «Ак Барс-Динамо» и сохраняет лидерство в чемпионате России по хоккею с мячом

«Кузбасс» на своем льду выиграл у «Старта» в матче регулярной части чемпионата России по хоккею с мячом. Игра завершилась со счетом 8:2 в пользу хозяев.

В турнирной таблице лидирует «Водник», два очка ему уступает московское «Динамо».

Бенди

Суперлига

Первый этап

Байкал-Энергия (Иркутск) — Енисей (Красноярск) — 5:4

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 10:1 (5:1)

Водник (Архангельск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 7:1 (2:0)

Мурман (Мурманск) — Динамо (Москва) — 3:11 (1:1)

Строитель (Сыктывкар) — Родина (Киров) — 6:3 (2:3)

Кузбасс (Кемерово) — Старт (Нижегородская область) — 8:2 (3:0)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Волга (Ульяновск) — 6:5 (5:3)