«Кузбасс» обыграл «СКА-Нефтяник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Кемеровский «Кузбасс» обыграл хабаровский «СКА-Нефтяник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча, прошедшая в Кемерово, завершилась со счетом 13:3 в пользу хозяев.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Кузбасс (Кемерово) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 13:3 (6:0)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 2:5 (1:2)

Енисей (Красноярск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 14:2 (5:0)

Волга (Ульяновск) — Водник (Архангельск) — 3:10 (1:5)

Старт (Нижегородская область) — Мурман (Мурманск) — 3:3 (1:2)

Ак Барс-Динамо (Казань) — Строитель (Сыктывкар) — 3:2 (2:2)

Динамо (Москва) — Родина (Киров) — 16:4 (8:4)