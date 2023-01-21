«Мы не станем подписывать унизительные анкеты и предавать Родину». Руководитель «КАМАЗ-мастер» — о выступлениях в нейтральном статусе

Интервью Владимира Чагина — о трудностях 2022 года, «Шелковом пути» и мотивации спортсменов.

«СЭ» пообщался с семикратным победителем «Ралли Дакар» и руководителем гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимиром Чагиным на церемонии награждения сезона 2022 года, которую провела Российская автомобильная федерация (РАФ).

— Предыдущий год был сложным и трудным для всей планеты. Современная политика бросила новые вызовы всем видам деятельности человека. Больше всего досталось спорту и искусству, — считает Чагин. — Мы, спортсмены России во всех видах спорта — олимпийских и нет, оказались в ситуации, когда мы не можем встретиться на соревнованиях, на гоночных трассах со своими прямыми соперниками. Любого спортсмена продвигают вверх соревнования или гонка. Это дает идеи и поводы для развития. Сейчас мы изолированы от этого, но главное в этой ситуации — не унывать, не падать духом и развивать внутренний чемпионат России.

Владимир Чагин. kamazmaster.ru

Мы самые сильные на планете. Где-то чемпионат России по своему уровню будет даже выше, чем чемпионат мира. Далеко ходить не надо — фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание, наша ралли-рейдовая дисциплина. Новые реалии бросили нам новые вызовы. Сейчас важно не останавливаться в развитии, в тренировочном процессе. Я как руководитель проекта ралли «Шелковый путь», ставлю задачу своим коллегам — делать гонку по территории нашей страны на максимально на высоком уровне. Наши просторы с разнообразными ландшафтами и пейзажами позволяют проводить ралли-рейд на территории даже одной страны — Российской Федерации. Очень многие страны не могут себе этого позволить. Безумно рад, что у нас есть такие возможности.

— Вы упомянули про «Шелковый путь». Скажите, есть ли сейчас какие-то переговоры с иностранными командами? Ждать ли кого-то?

— Да, конечно, мы будем приглашать. Сейчас работа начинается, ведется. Наши двери открыты. Россия остается гостеприимной страной для туристов, для спортсменов. Поэтому обязательно всех позовем, дальше уже будет решение спортсменов — принимать участие или нет.

— Есть уже понимание, кто точно примет участие?

— Пока не могу сказать. Мир разделился на дружественные и недружественные страны. Из дружественных стран спортсменам проще рассматривать участие в гонках. Пока прогнозов делать не буду. Повторюсь, что наши двери для участников международного ралли «Шелковый путь» открыты, и мы будем рады видеть их в России.

Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев, Владимир Чагин, Ильгиз Ахметзянов. Фото Global Look Press

— Выиграть международные соревнования — главная мотивация для спортсмена. Достаточно ли тех мер, чтобы эту мотивацию сохранять?

— Хороший спортсмен всегда найдет мотивацию. Тренер также должен правильно мотивировать своих спортсменов. Атлеты сегодня должны обрести какие-то новые качества, в которых они найдут новые силы, новые резервы, не видя прямых соперников, понимая, что скоро он с ними встретится и при этом показывая высшие результаты. Не будет оправдания, если он проиграет. Сегодня новые испытания. Если мы встретимся с нашими соперниками в любых видах спорта, спустя сезон или два, они будут думать: мы с тобой не соревновались, российский спортсмен, сейчас мы тебя победим. А побеждать должны мы. Это должно стать главной мотивацией.

— Тяжело было команде «КАМАЗ-мастер» принимать решение не участвовать в международных соревнованиях? Или выбора не было?

— Тяжело, но мы были вынуждены это сделать. В этих реалиях по-другому нельзя поступить. Никогда не подпишу ни один документ, который будет осуждать решения нашего президента и руководства нашей страны. Такого же мнения и мои коллеги. В этой ситуации мы лучше не поедем на то соревнование, которое обязывает нас выступать под нейтральным флагом, и не станем подписывать унизительные анкеты и тем самым предавать Родину.